Волонтеры-медики Подмосковья посетят 57 ФАПов в рамках акции «Добро в село»

Московская область присоединилась к Всероссийской акции «Добро в село». Волонтеры-медики и студенты Московского областного медицинского колледжа № 1 помогают в уборке и благоустройстве территорий фельдшерско-акушерских пунктов в Подмосковье, передает пресс-служба Минздрава региона.

Сегодня состоялся выезд в ФАП деревню Царево Пушкинского городского округа.

«Уже более пяти лет наши волонтеры-медики участвуют в этой акции. Ребята задействованы в уборке территорий фельдшерско-акушерских пунктов, а также в диагностике здоровья населения и профилактических занятиях — они обучают скандинавской ходьбе, суставной гимнастике, рассказывают о важности ведения здорового образа жизни», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

На сегодняшний день движение волонтеров-медиков Подмосковья насчитывает почти 10 тыс. человек. Это студенты медицинских колледжей и вузов, а также отряды в школа.

Подобные выезды состоятся во многих городских округах Московской области. Ближайший пройдет 17 мая в Наро-Фоминске. Студенты Московского областного медицинского колледжа № 1 посетят Ташировскую амбулаторию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.