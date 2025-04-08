Волонтер больницы Орехово-Зуева знакомит школьников округа с профессией врача

В младших классах школ города волонтер Орехово-Зуевской больницы Мария Слободина проводит занятия для ребят, знакомя их с профессией врача. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Мария работает в гинекологическом отделении Орехово-Зуевского роддома, закончила обучение на психолога, поэтому в доступной и игровой форме рассказывает о сфере медицины, расширяя общий кругозор ребят и развивая у них интерес к профессии медика.

На занятиях школьники узнали интересные факты, связанные с медициной, послушали истории о том, как врачи ежедневно спасают жизни, а также о том, как важно заботиться о здоровье с самого раннего возраста.

«Медицинский волонтер в школе — это замечательный способ познакомить детей с важной и благородной профессией, у ребенка появляется возможность получить представления о себе, своих качествах, интересах и возможностях. И очень важно начинать формировать осознанный выбор профессии именно с раннего возраста», — прокомментировала волонтер Мария Слободина.

Главным моментом таких занятий является мастер-класс, на котором ребята могут попробовать себя в роли врачей. Их научат как правильно измерять артериальное давление с помощью электронного тонометра, а также наглядно познакомят с другими предметами медицинского назначения.

Знакомство с практическими навыками в игровой форме направлено на эмоциональное вовлечение школьников и максимальное подкрепление заинтересованности к профессии медицинского работника. Мария надеется, что такие встречи вдохновят детей на развитие дальнейшего интереса к изучению этой важной профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.