Волоколамская взрослая поликлиника откроется после ремонта 1 сентября

Здесь полностью обновлены кабинеты, заменены коммуникации, установлено новое оборудование и мебель. Готовность медицинского учреждения проверила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Практически вся новая мебель уже расставлена по своим местам. Сейчас в здании полным ходом идут заключительные работы по текущей влажной уборке кабинетов и коридоров, чтобы к моменту открытия поликлиника предстала перед посетителями в новом облике.

Одним из последних этапов подготовки к открытию является перевозка компьютерного оборудования и необходимой документации. Этот процесс планируется осуществить в выходные дни.

«Уже с понедельника врачи возобновят прием пациентов по адресу: г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 16. Теперь жители Волоколамского округа будут получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных и современных условиях», — рассказала Наталья Козлова.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.