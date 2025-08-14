Вода и масочки: косметолог посоветовала, как бороться с летними отеками

Косметолог, врач-хирург Валерия Алифанова заявила, что летнюю отечность можно побороть при помощи соблюдения водного баланса и правильного питания, активного образа жизни и удобной одежды.

«Дома можно использовать охлаждающие маски, ролики и гуаша, особенно в утренние часы. Контрастный душ, ванночки с морской солью для ног, легкая утренняя зарядка — все это стимулирует кровоток и лимфоток, помогая держать ткани в тонусе», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

По ее словам, оптимальный вариант потребления воды — небольшими глотками в течение дня. Жидкость может быть комнатной температуры или слегка прохладная.

Лучше отказаться от соленых орешков, сыра, копченых продуктов и магазинных соусов: врач назвала их главными «ускорителями» отеков. Их стоит заменить на свежие фрукты и ягоды, овощные палочки и натуральные орехи. Хорошие варианты летнего перекуса — это свежие огурцы, арбузы, сельдерей, кабачки и ананасы.