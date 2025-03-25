Вода и йод: хирург рассказал о скорой помощи при укусе гадюки

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что яд гадюки при укусе попадает в кровь стремительно и требуется немедленная медицинская помощь, сообщает NEWS.ru .

«Обработайте место укуса йодом и наложите повязку. Примите таблетки против аллергии и пейте более трех литров воды. Яд высасывать нельзя. Ну и как можно скорее нужно госпитализировать пострадавшего», — сказал доктор.

По его словам, спустя 15-20 минут после укуса появляется отек, развиваются цианоз кожи и некроз. Яд разрушает эритроциты, поражает сердечную мышцу и гепатоциты. При укусе пострадавшего сразу надо переместить в горизонтальную позицию, снять с конечности все сдавливающее — часы и браслеты, придать ей неподвижность.

Ранее сообщалось, что в подмосковных лесах на фоне раннего потепления уже начали просыпаться первые гадюки.