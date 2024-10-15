Во взрослой поликлинике № 2 Истры приступил к работе новый врач-офтальмолог

В Истринскую клиническую больницу приходят молодые и перспективные кадры. Так, во взрослой поликлинике № 2 начал прием врач-офтальмолог Максим Дрозд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Максим Дрозд окончил Сеченовский университет в Москве. Когда понял, что ему интересно направление офтальмологии, решил углубленно изучать эту дисциплину. Поступил в ординатуру в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, где отучился 2 года. Окончил в 2024 году, получил аккредитацию и пришел работать в Истринскую больницу.

На приеме у специалиста можно пройти диагностику зрения, он поможет выявить различные патологии и даст рекомендации по лечению. А при необходимости специалист направит пациентов в стационары,

«Когда человек видит качественную картинку, его жизнь наполнена красками. Всегда радостно, когда пациенты приходят после операций, и мы видим, что их жизнь изменилась в лучшую сторону», — говорит врач.

Записаться на прием к офтальмологу можно несколькими способами: через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса, а также инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.