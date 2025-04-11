Во Фрязине прошла выездная администрация по вопросам здравоохранения

В конференц-зале обособленного подразделения Щелковской больницы имени М. В. Гольца состоялось тематическое выездное совещание, посвященное вопросам здравоохранения. Участники обсудили актуальные проблемы медицинского обслуживания и наметили пути их решения, сообщила пресс-служба администрации городского округа Фрязино.

В мероприятии приняли участие представители власти, медицинского сообщества и жители города. Среди них:

Евгений Мартынов — председатель Общественной палаты Московской области, руководитель проекта «ЗдравКонтроль», председатель комиссии по здравоохранению ОП РФ, Юрий Радионов — советник министра здравоохранения, руководство и сотрудники ГБУЗ МО «Щелковская больница», депутаты, заместители и, что особенно важно, жители, чьи обращения легли в основу дискуссии.

Основной целью встречи стал открытый диалог с населением. Граждане получили ответы на наиболее острые вопросы, связанные с работой медицинского учреждения. Жители Фрязино выделили несколько ключевых проблем, например вопрос записи к специалистам — многие пациенты сталкиваются с трудностями при оформлении талонов. немаловажный вопрос про лекарственное обеспечение — доступность жизненно важных препаратов. Помимо этого обсудили укомплектованность кадрами — достаточно ли в больнице врачей и среднего медицинского персонала?

В ходе совещания представители больницы пояснили, что закупка медикаментов осуществляется строго в соответствии с 44-ФЗ. Основные препараты, включая нестероидные противовоспалительные средства и обезболивающие, имеются в достаточном количестве. Антибиотики и средства индивидуальной защиты пополняются по мере необходимости — дефицита нет.

Что касается кадрового вопроса, то больница укомплектована на 94% врачами и на 95% средним медицинским персоналом. Тем не менее, работа по привлечению новых специалистов продолжается.

Все поступившие обращения жителей взяты в работу — каждый получит ответ. Следить за новостями и оперативно решать вопросы можно в телеграм-чате «Фрязино.Здоровье», где обсуждаются вопросы записи к врачу, вызова на дом, проблем с обследованиями, консультаций по нормативным актам, а также можно оставить жалобы на этику или навязывание платных услуг.

«Здоровье населения остается приоритетом для организаторов встречи. Совместными усилиями медицина в регионе должна стать доступнее и качественнее», — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.