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Во Франции человек впервые в истории погиб от вируса Шамонда

На востоке Франции зафиксирован первый в истории случай инфицирования человека вирусом Шамонда, закончившийся летальным исходом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информацию министерства здравоохранения страны.

По предварительным выводам специалистов, заражение наступило в результате укуса мошки.

В официальном правительственном заявлении уточняется, что пациент умер в первых числах октября. Профильные службы ведут клинические, биологические и эпидемиологические исследования.

В прошлом предполагалось, что вирус Шамонда не способен передаваться человеку. Государственные структуры заверили, что на данный момент патоген не несет опасности для здоровья широких слоев населения.

Вирус Шамонда (SHAV) — это возбудитель инфекционного заболевания у животных. Вирус передается преимущественно через укусы кровососущих мошек и поражает прежде всего крупный рогатый скот. Вирус впервые выявили в Нигерии в 60-х годах прошлого века.

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