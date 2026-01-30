Влияет множество факторов: почему на холоде краснеют и слезятся глаза

Зимой глаза могут часто краснеть и слезиться. В них может появляться ощущение жжения и «песка». Также быстрее наступает зрительная усталость. Врач-офтальмолог сети клиник «Счастливый взгляд» Владислав Бакеев подчеркнул, что мороз и ветер могут провоцировать обострение синдрома сухого глаза, являющегося одной из самых часто встречающихся глазных патологий, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Игнорирование этих симптомов может привести к тому, что дискомфорт в глазах приобретет хроническую форму. В зимние месяцы зрение подвергается одновременному воздействию целого ряда неблагоприятных факторов: на улице это холод, ветер и осадки в виде снега, ускоряющие процесс испарения слезной пленки. В помещениях же — сухой воздух из-за работы систем отопления. Все это негативно сказывается на естественных защитных механизмах глаза, что способствует более быстрой потере влаги слизистой.

По мнению специалиста, ситуацию усугубляет короткий световой день: люди проводят больше времени при искусственном освещении и, вглядываясь в экраны различных устройств, моргают значительно реже, чем обычно. Как следствие, слезная пленка пересыхает, а дискомфортные ощущения в глазах усиливаются.

«В зимний период оптимальная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах 40-60%. Если воздух слишком сухой, глаза начинают реагировать одними из первых. Чтобы поддержать слезную пленку, установите дома и на работе увлажнители воздуха и регулярно проветривайте помещения. Не менее важно избегать направленного потока горячего воздуха от кондиционеров, особенно находясь за рулем автомобиля», — уточнил Бакеев.

Врач рекомендует регулярно отвлекаться от работы и намеренно стараться моргать чаще, а также выполнять гимнастику для глаз по методу 20–20–20: каждые 20 минут переводить взгляд на предметы, находящиеся на расстоянии около 6 м (20 футов), в течение 20 секунд.

Такое простое упражнение способствует стабилизации слезной пленки и снижению зрительной нагрузки. Зимой дополнительную защиту глазам могут обеспечить очки. В ветреную погоду они создают преграду от холода, частиц пыли и снега, а также замедляют испарение влаги с глазной поверхности, объяснил эксперт.

При регулярном появлении симптомов сухости, которые не проходят в течение трех дней и более, а также при присоединении светобоязни, ухудшении зрения или появлении выделений из глаз необходимо как можно скорее обратиться за консультацией к офтальмологу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.