Власти Ставрополья увеличили бюджет на льготные лекарства

В 2026 году Ставропольский край дополнительно выделил 1 млрд рублей на закупку льготных лекарств. Региональное финансирование в четыре раза превышает федеральное, сообщает «Победа 26» .

Заместитель министра здравоохранения края Ольга Листова рассказала об увеличении финансирования на брифинге. По ее словам, работу по лекарственному обеспечению курирует краевой минздрав при поддержке губернатора Владимира Владимирова.

Основные средства направят на пациентов с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами B и C. Поддержку также получат люди с гипертонической болезнью, эпилепсией и другими тяжелыми диагнозами.

«Бюджет на закупку лекарств в Ставрополье в четыре раза превышает федеральный, что подчеркивает серьезное внимание правительства региона к лекарственному обеспечению граждан. С каждым годом растет выявляемость серьезных заболеваний, таких как онкология, что делает необходимым обеспечение не только лекарственными препаратами, но и лечебным питанием, особенно для детей до трех лет», — сказала Ольга Листова.

Ранее на обеспечение льготников лекарствами в крае направили около 6,8 млрд рублей. В регионе проживает порядка 400 тыс. получателей льготных препаратов.

