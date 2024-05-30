Власти проверили работу нового отделения скорой помощи в Ногинске

Он пообщался с медиками и убедился в комфортных условиях их работы. Заведующий Ногинской подстанции скорой помощи Андрей Чернов провел экскурсию не только для замглавы Богородского округа, но и для студентов колледжа, которые направлены туда для прохождения практики.

Местная скорая помощь претерпела 4 этапа перемен: изначально она относилась к больнице, после сотрудников перевезли в приспособленное здание на Рогожской, но в виде деревянного барака. После этого медики переехали в здание «Автодора» на Электростальском шоссе, оно было свободнее прежнего, но не отвечало нуждам сотрудников. Сейчас же они переместились в полностью оборудованное здание с большим отапливаемым крытым гаражом на 15 машин скорой.

Станция скорой помощи работает круглосуточно, для комфорта и досуга сотрудников на территории оборудовали спортивную площадку и зону для курения. Министерство здравоохранения и застройщики подошли к строительству с особым вниманием. Здание оборудовано системами пожаротушения и громкой связи — где бы человек ни находился, он обязательно узнает, что ему нужно на вызов. Также территория оборудована камерами видеонаблюдения «Безопасный регион».

«На сегодняшний день подстанция полностью функционирует по своему назначению. Практически все помещения большого комфортного здания уже освоены. Я провел рабочий визит, посмотрел порядок функционирования. Мы прошлись по всем помещениям, начиная с диспетчерской и заканчивая гаражом. Лично у меня ощущения потрясающие. Я рад, что жители нашего округа могут работать рядом с домом и в комфортных условиях. Сам с детства прокатался с дедушкой, водителем скорой помощи, на машине. Видел, в каких условиях работали в Советском Союзе и в каких условиях была наша скорая помощь в 2018 году и в 2020 году, когда перевозили оборудование на Электростальском шоссе. Сегодня это радует», — рассказал Шойко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отмечал, что в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.