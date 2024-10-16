Власти потратят 150 млрд рублей для понимания, могут ли россияне размножаться

Российский Минздрав обнародовал проект государственных гарантий бесплатной медпомощи на 2025, 2026 и 2027 годы. Ведомство, кроме прочего, впервые предложило упорядочить нормативные объемы помощи на профилактические посещения центров здоровья — в 2025 году ими планируется охватить 3,2 млн человек (5% работающих россиян), на что выделят 4,4 миллиарда рублей, сообщает РБК .

Проект государственных гарантий оказания бесплатной медпомощи гражданам РФ на 2025 год, а также на плановый период 2026–2027 годов находится на общественном обсуждении до 25 октября. Нормативы в госгарантиях показывают, сколько в среднем ресурсов ОМС потратят на оказание одной услуги и какой их объем получит усредненный застрахованный.

Так, в ближайшие три года российские власти потратят более 153 млрд рублей (42,9 млрд руб в 2025 году, 51 млрд — в 2026-м, 59,5 млрд руб — в 2027-м) на диспансеризацию, чтобы выяснить репродуктивные возможности мужчин и женщин. По плану хотят обследовать почти треть (32%) от общего числа граждан и гражданок России в возрасте 18-49 лет — это примерно 19,5 миллиона человек.

Также проект предусмотрел свыше 103 000 случаев экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на 2025–2027 годы — это на 13% больше, чем в этом году.

Кроме того, программой предлагается оплачивать по полису обязательного медстрахования новые операции, в том числе высокотехнологичные.

Примечательно, что в проект не внесли норматив тестирования на COVID-19. Это объясняется меньшей заболеваемостью россиян коронавирусной инфекцией.

В пресс-службе Минздрава также заявили, что у российского населения выросла потребность в получении медицинской помощи при онкологических заболеваниях. В самом проекте, если сравнивать с 2024 годом, предусмотрено наращивание среднего норматива объема оказания медуслуг по профилю «Онкология» в условиях дневных и круглосуточных стационаров на 18% и 12,7% соответственно.

