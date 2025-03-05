Власти Петербурга назвали 3 главных урока пандемии коронавируса

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана назвал 3 главных урока пандемии Сovid-19 и поделился, какой вывод он сделал для себя лично, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В число уроков пандемии, по мнению чиновника, входят забота о своем здоровье и уважение к медикам, которые проявили настоящий героизм.

«Люди жили на работе месяцами, ежеминутно рисковали, некоторые — погибали. Мы будем всегда их помнить… Да и не только медики трудились на износ», — сказал Сарана.

Он рассказал, как ночью 31 декабря 2020 года разгружали 7 фур с масками и лекарствами — властям помогали сотрудники ГАИ, которые сопровождали грузовики, ведь были случаи, когда фуры с СИЗами угоняли и продавали груз.

Второй позитивный урок пандемии — это бурное развитие цифровизации и искусственного интеллекта (ИИ), включая запуск службы «122» и робота-помощника Виктории.

И третьим прорывом глава комитета здравоохранения назвал разработку и применение российской вакцины «Спутник».

«К счастью, тяжелых осложнений мы не видели. Новая вакцина спасла тысячи жизней», — отметил Сарана.

Он также озвучил, какой урок извлек и пандемии лично для себя — не складывать яйца в одну корзину, имея в виду ситуацию с дефицитом медицинских масок, которые в начале пандемии завозились в основном из Китая и были на вес золота.