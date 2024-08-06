Власти Москвы рассказали о завершении цифровизации всех онкологических стационаров

Новые сервисы ведения документации в цифровом формате внедрили во всех столичных онкологических стационарах. Обучение по спецпрограмме прошли более 7 тыс. сотрудников. Цифровизация якорных онкологических клиник полностью завершена, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С 2019 года мы пошагово внедряем новый стандарт оказания онкологической помощи. Он основан на принципах доступности, комплексного подхода и эффективной маршрутизации пациентов», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что также стандарт включает в себя использование новейших технологий и методов лечения, что позволяет повысить качество медпомощи.

По словам вице-мэра, заключительным этапом перехода онкоклиник на безбумажный формат стало обучение 7 тыс. сотрудников по программе повышения квалификации. Это позволит медперсоналу максимально эффективно пользоваться самым современным оборудованием и работать в условиях цифровой среды.

Ракова добавила, что все специалисты должны уметь пользоваться возможностями клинической информационной системы (КИС) ЕМИАС. Медицинская документация в цифровом формате упрощает доступ к информации не только для врачей, но и для пациентов. В электронной медкарте можно найти данные о ходе лечения, результатах исследований и т. д.