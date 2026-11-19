Власти Индии уничтожат более 26 тысяч домашних птиц из-за птичьего гриппа

В индийском штате Керала более 26 тысяч домашних птиц уничтожат после выявления птичьего гриппа. Власти направили специальные группы для сдерживания инфекции, сообщает «Царьград» .

Вспышку зафиксировали на двух фермах округа Алаппужа на юго-западе Индии. Как передает «Синьхуа», специалисты проведут массовый санитарный убой птицы, чтобы остановить распространение заболевания.

В радиусе десяти километров от зараженных ферм специалисты установят зону наблюдения. Там они будут отслеживать эпидемиологическую обстановку.

Птичий грипп вызывают разные подтипы вируса гриппа типа А. Обычно они циркулируют среди птиц, но при определенных условиях могут заражать людей. В частности, в отдельных случаях человеку способен передаваться вирус H5N1.

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