Дети пришли на патриотический урок под руководством воспитателей Татьяны Циммер и Алены Кожокарь. Им рассказали о подвигах сверстников в годы Великой Отечественной войны, показали архивные кадры кинохроники и объяснили, кто такие пионеры и какую роль они играли в защите Родины. Участники обсудили храбрость, долг и смелость в трудных жизненных ситуациях.

После занятия в лекционном зале дошкольники посетили зал военной археологии и рассмотрели подлинные экспонаты времен Великой Отечественной войны. Особое внимание детей привлек стенд «Стена Памяти», посвященный жителям Селятина, погибшим в ходе специальной военной операции.

Также ребятам показали временную экспозицию старинной фототехники «Остановись, мгновенье» и выставку об истории местного клуба юных техников. Встреча завершилась общей фотографией на фоне воссозданной фронтовой землянки у Знамени Победы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.