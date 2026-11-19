Сотрудники полиции 18 ноября провели в школах Наро-Фоминского округа беседы о безопасности в интернете и защите подростков от вовлечения в противоправную деятельность, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу обсудили со школьниками противодействие экстремизму и терроризму. Полицейские напомнили об уголовной ответственности несовершеннолетних за подобные преступления, участие в деструктивных движениях и распространение запрещенного контента в социальных сетях.

Учащимся показали видеоролики о методах вербовщиков в мессенджерах и на игровых форумах. Подростков призвали сообщать взрослым или в правоохранительные органы о подозрительных сообщениях и попытках склонить их к незаконным действиям.

Отдельной темой стали преступные финансовые схемы. Полицейские объяснили, что передача личных банковских карт третьим лицам может вовлечь подростков в обналичивание и отмывание преступных доходов и повлечь правовые последствия.

В завершение встреч школьникам раздали памятки с правилами цифровой гигиены и телефонами экстренных служб. Такие занятия направлены на повышение правовой грамотности подростков и формирование навыков безопасного поведения в сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.