Представители дошкольного образования Наро-Фоминского округа 18 ноября 2026 года приняли участие в IV Национальном съезде учебной промышленности «УЧПРОМ-2026». Форум посвятили развитию образовательной среды и техническому оснащению детских садов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На профильных сессиях педагоги и эксперты обсудили изменения в законодательстве, требования к оснащению детских садов и перечням закупок. Делегация Наро-Фоминского округа изучила новые государственные стандарты и списки рекомендуемого оборудования.

На выставке «Новинки УЧПРОМ-2026» участники познакомились с современными пособиями, игровыми комплексами, сенсорными панелями и конструкторами для экспериментирования. Особое внимание они уделили мобильным мини-лабораториям для экологических проектов и занятий на свежем воздухе.

Педагоги также изучили адаптивные игровые модули и тактильные наборы для групп комбинированной направленности и детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое оборудование предназначено для создания инклюзивной образовательной среды.

Программа съезда включала мастер-классы и экспертные дискуссии о психолого-педагогической экспертизе игрушек и безопасности детства, в том числе цифровой маркировке и контроле качества товаров. Полученный опыт и методические идеи участники планируют применять в дошкольных учреждениях округа, чтобы сделать занятия эффективнее, безопаснее и интереснее для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.