В Подмосковье продлили нулевую ставку сельхозналога до конца 2028 года

Мособлдума 19 ноября приняла закон о продлении нулевой ставки единого сельскохозяйственного налога для аграриев региона еще на два года — до конца 2028 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее нулевая ставка единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) в Подмосковье действовала до конца 2026 года. Продление льготы позволит сельхозпроизводителям еще два года направлять высвобождаемые средства на производственные задачи и развитие хозяйств.

«Для сельхозпроизводителей важно иметь возможность планировать свою деятельность с учетом понятных и стабильных условий налогообложения. Нулевая ставка ЕСХН позволяет снизить налоговую нагрузку на предприятия и фермерские хозяйства, а сэкономленные средства направить на текущие производственные задачи», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

В региональном Минсельхозе уточнили, что льгота распространяется на все категории налогоплательщиков, применяющих ЕСХН, при условии, что не менее 70% выручки приходится на производство и переработку собственной сельскохозяйственной продукции.

Базовая ставка этого налога в России составляет 6% от разницы между доходами и расходами. В Подмосковье для соответствующих категорий сельхозпроизводителей она составляет 0%.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.