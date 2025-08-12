Витаминная бомба: нутрициолог раскрыла преимущества морошки

Нутрициолог, фельдшер-акушер Наталья Чаевская рассказала, что морошка является очень редкой, растущей на Севере, содержащей с большим количеством витаминов и антиоксидантов, сообщает Nord-News со ссылкой на портал «Би-Порт».

Как отметила эксперт, многие люди воспринимают морошку как диковинку, растущую на болотах в тундре. Однако на самом деле эта ягода может стать не только вкусным дополнением к столу, но и отличным помощником в поддержании здоровья сосудов, костей и иммунной системы.

Например, морошка содержит большое количество витаминов группы В, А, Е, К, магния, фосфора, кальция и калия, Омега-3 и Омега-6 жирных кислот. Они полезны для тех, кто следит за своим здоровьем и необходимы для пожилых людей, добавила Чаевская.

Более того, ягода полезны и для костей, так как содержит кальций и помогает организму его усваивать. Витамин К помогает костям сохранять крепость. Не мало в морошке и витамина С, который влияет на синтез коллагена, поддержку иммунитета, защиту сосудов и правильное усвоение железа.

Тем не менее, нутрициолог призвала быть осторожным с этой ягодой людям, у которых есть гастрит, язва, повышенная кислотность желудка, а также склонность к аллергическим реакциям. В остальных случаях морошка пойдет только на пользу, а употреблять ее можно в виде морсов, пюре, десертов и т. д.