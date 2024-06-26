Вопреки постулатам распространившегося движения антипрививочников, наиболее эффективным и безопасным способом предотвращения заражения ротавирусом является ее вакцинопрофилактика, сообщил РИАМО директор департамента экспертной оценки здравоохранения и фармпромышленности экспертного совета РФ, гендиректор аккредитованной испытательной лаборатории ООО «Олфарм», вирусолог, химик-технолог Сергей Вострухов.

«Вакцины против ротавирусной инфекции доступны, и вакцинация от нее может быть проведена в любом лечебном учреждении под наблюдением специалистов — применение вакцин в домашних условиях строго запрещено», — сказал Вострухов.

Он добавил, что также для предотвращения заражения ротавирусной инфекцией требуется соблюдение элементарных санитарных норм и своевременное проведение иммунопрофилактики.

По его словам, при первых признаках заражения необходимо обратиться к врачу и исключить самолечение, так как только специалист сможет поставить правильных диагноз, исключить заражение другими, более опасными инфекциями, и назначить эффективное лечение.