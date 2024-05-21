Вирусолог предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом в России

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Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский предупредил о возможном увеличении частоты заболеваний коронавирусом в России. По его словам, это может быть связано с уменьшением иммунной прослойки населения, в частности, из-за сокращения вакцинной кампании, сообщает «МИР 24» .

«Заболеваемость меняется во времени, подчиняется своим определенным законам движения эпидемии. Вот уменьшается иммунная прослойка, появляется больше случаев заболевания, например», — рассказал Аграновский.

При этом вирусолог отметил, что в России существует по крайне мере одна хорошая, работающая вакцина — «Спутник V». Ее можно использовать для поддержания иммунной прослойки.

Аграновский также высказался о новом коронавирусном штамме под названием FLiRT, который стал самым распространенным в США. Эксперт утверждает, что новая разновидность инфекции не представляет особой опасности.

По его словам, сейчас доминируют штаммы группы «омикрон», которые характеризуются высокой заразностью, но низкой смертностью.