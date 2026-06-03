Вирусолог Альтштейн предупредил о риске денге у туристов

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предупредил о риске заражения лихорадкой денге в странах Африки, Азии и Южной Америки, сообщает «Абзац» .

По словам специалиста, вирус передается через укусы комаров-переносчиков и распространен также в южных регионах Европы. В отдельные годы число заболевших достигало 10 миллионов человек.

«Заразиться может любой человек, которого укусил комар-переносчик. Они встречаются по всему миру: в странах Африки, Азии, в Южной Америке и даже в южных частях Европы. В отдельные годы число заболевших доходило до 10 миллионов человек», – отметил он.

Эксперт пояснил, что заболевание может протекать как в легкой форме, так и приводить к тяжелым последствиям. «Лихорадку называют «костоломной»: болят суставы, увеличиваются подмышечные и шейные лимфоузлы. Заболевание начинается с высокой температуры и слабости. Опасна геморрагическая форма, при которой поражаются сосуды, появляются обильная сыпь и кровяные пятна. Именно это может привести к тяжелому поражению организма и смерти», – пояснил специалист.

Альтштейн рекомендовал туристам использовать репелленты и при повышении температуры сразу обращаться к врачу, обязательно сообщая о недавних поездках.

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