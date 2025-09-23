Виноват смартфон: врач рассказала о возникновении акне из-за телефонов

Смартфон давно стал неотъемлемой частью повседневности, но мало кто задумывается о том, что это один из самых загрязненных предметов. Мы берем его грязными руками во время поездки в метро, кладем на стол в кафе, носим с собой в уборную и даже ложимся с ним спать. Телефон прикасается к коже лица, губам, дышим на него во время разговора — и даже не задумываемся, что на его поверхности могут быть бактерии, вирусы и даже гельминты. Об этом РИАМО сообщила врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По словам эксперта, телефон и все его части нужно регулярно очищать. Во время использования устройство соприкасается с кожей, на которую и так попадают микроорганизмы с окружающих предметов. При дыхании и разговоре мельчайшие капли слюны оседают на поверхности и увеличивают бактериальную нагрузку. Это касается как самого аппарата, так и экрана и чехла. Если руки мы моем ежедневно, то телефон тоже должен проходить «гигиенические процедуры».

Экран защитить проще — достаточно протирать его спиртовыми салфетками или другими дезинфицирующими средствами. Это стоит делать хотя бы раз в сутки. Но как только стекло покрывается царапинами и трещинами, оно перестает выполнять свою функцию — и с точки зрения безопасности устройства, и с позиции гигиены. В таких повреждениях легко накапливается грязь и микроорганизмы, которые невозможно удалить. Поэтому защитное стекло необходимо своевременно заменять.

«Чехол — отдельная история. То, насколько он гигиеничен, напрямую зависит от материала. Силиконовые чехлы мягкие, эластичные, хорошо защищают смартфон от падений, но при этом их структура пористая. В микроскопические углубления въедается грязь, а вместе с ней и бактерии, которые невозможно полностью убрать даже с помощью специальных салфеток. Дезинфицирующие растворы могут частично справиться с поверхностным загрязнением, но при этом часто меняют цвет силикона, оставляют пятна, и чехол начинает выглядеть еще хуже. Кроме того, в условиях повышенной влажности — например, во время длительного разговора, когда мы дышим на телефон, — микроорганизмы на поверхности чехла активно размножаются и могут попадать на кожу лица. Это повышает риск воспалений и акне», — сказала врач.

Пластиковые чехлы в этом плане практичнее. Их гладкая, твердая поверхность меньше впитывает грязь, и бактерии хуже прилипают. Такие чехлы проще обрабатывать антисептическими салфетками, и долгое время они остаются чистыми. Но и у пластика есть свои минусы: со временем на нем появляются царапины и микротрещины, которые становятся благоприятной средой для накопления микробов. Визуально это может быть не так заметно, но с точки зрения гигиены такие дефекты тоже опасны.

Сейчас некоторые производители экспериментируют с материалами, разрабатывая специальные антибактериальные покрытия. Используются, например, нити серебра или наносеребро, которые препятствуют росту бактерий. Патенты на подобные технологии уже существуют, но в широкую продажу такие аксессуары пока не поступили, и их стоимость остается неизвестной.

«Тем не менее, каким бы ни был чехол — силиконовый, пластиковый или с современным покрытием, — правила ухода остаются одинаковыми. Важно хотя бы раз в день протирать телефон вместе с чехлом и защитным стеклом антисептической салфеткой или другим безопасным дезинфицирующим средством. Это касается и труднодоступных деталей: кнопок, отверстий, краев корпуса. А сам чехол рекомендуется менять примерно раз в три месяца. Логика здесь простая: как мы обновляем зубную щетку, которая тоже напрямую связана с гигиеной и контактом с микроорганизмами, так же стоит поступать и с аксессуарами для телефона», — добавила Сережина.

Такой уход снижает риск переноса бактерий, вирусов и гельминтов с поверхности смартфона на кожу и слизистые и помогает сохранить здоровье — ведь люди используют телефон гораздо чаще, чем об этом задумываются, заключила врач.