Видновский врач рассказал о главных ошибках использования защитных кремов

Заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской клинической больницы, кандидат медицинских наук Алексей Проценко рассказал, что главной ошибкой у большинства людей является нечастое нанесение солнцезащитного крема. На солнце можно находиться не дольше двух часов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Также, он отметил, не стоит с большим доверием относиться к заявлениям производителей о том, что средство наносится один раз в день и является водостойким.

«Как правило, более мелким шрифтом в описании указывается уточнение, при каких условиях можно обойтись однократным нанесением крема на тело», — поясняет врач.

Недопустимо использование старого защитного крема. Содержимое флакона, провалявшегося на полке с прошлого лета, не добавит здоровья вашей коже.

«Неправильно наносить солнцезащитный крем в тот момент, когда вы уже оказываетесь на солнце. Наносим средство за 10 минут до выхода, чтобы оно успело впитаться», — уточняет Алексей Проценко.

Абсолютно неприемлемо использовать крем лишь на плечах и спине — пропуск любых участков кожи может привести к получению солнечных ожогов.

«И последнее. Некоторые уверены, что чем темнее кожа, тем лучше она защищена от солнца. Смуглые люди имеют в коже больше меланина и лучше переносят ударные дозы ультрафиолета, но это не значит, что им не нужна защита от солнца. Пренебрегать солнцезащитными кремами не стоит никому, просто надо научиться правильно подбирать их по своему типу кожи», — резюмирует доктор.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.