Новый аппарат поступил в отделение антенатальной охраны плода и перинатальной диагностики. Система оснащена монокристаллическими датчиками с широким диапазоном частот, расширенными допплеровскими режимами и функцией искусственного интеллекта.

«Использование ИИ ускоряет проведение исследования и повышает его точность. Программа сокращает период работы врача, оставляет время для детального изучения структур сердца и мозга малыша», — отметила заведующая отделением Ирина Гейлис.

Базовые датчики позволяют проводить биометрию плода: измерять теменно-копчиковую длину, лобно-затылочное расстояние, размеры и окружность головы и живота, оценивать позвоночник и другие показатели. Допплерометрия помогает оценить кровоток в сосудах. Во время исследования врач также может предложить будущей маме послушать сердцебиение ребенка.

Ирина Гейлис подчеркнула, что высокое качество визуализации особенно важно при первом и втором скринингах, когда врачи тщательно изучают строение плода, выявляют хромосомные аномалии и пороки развития.

Аппарат приобрели за счет регионального бюджета по программе «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027». В 2026 году для Видновского перинатального центра уже закупили пять экспертных ультразвуковых диагностических систем для обследования мам и малышей.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.