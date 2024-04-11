Видновские врачи прооперировали пациентку, у которой разрушился тазобедренный сустав

В Видновскую больницу поступила 42-летняя женщина с жалобами на боли в области бедра. После проведенного обследования врачи диагностировали у нее артроз правого тазобедренного сустава — патологию, при которой происходит разрушение хрящевой структуры и костной ткани сустава, передает пресс-служба Минздрава Московской области.

На момент поступления вес пациентки составлял 132 кг, что приводило к дополнительной нагрузке на сустав. Прогрессирование болезни грозило пациентке атрофией мышц бедра.



«При помощи артроскопического оборудования мы выполнили малоинвазивное вмешательство, во время которого заменили пораженный артрозом тазобедренный сустав искусственным. Благодаря такому методу кровопотеря была минимальной. Из-за избыточного жирового слоя возникли трудности с доступом к тазобедренному суставу, что усложнило проведение операции. Для улучшения общего состояния здоровья и снижения нагрузки на суставы пациентке были даны рекомендации по питанию», — заведующий травматологическим отделением Ибрагим Абакаров.



На данный момент женщина чувствует себя и уже выписана на амбулаторное лечение. Напомним, что сейчас проходит неделя подсчета калорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.