Видновская больница получила новую эндоскопическую систему

В состав новой эндоскопической системы вошли осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель и видеопроцессоры с необходимыми принадлежностями. Техника позволяет проводить гастроскопию, колоноскопию и малоинвазивные операции.

«Новое оборудование позволит повысить точность диагностики и расширить спектр малоинвазивных вмешательств», — отметил главный врач Видновской клинической больницы Алексей Кизилов.

По словам главврача, современные технологии помогают минимизировать дискомфорт для пациентов и ускорить их возвращение к полноценной жизни. Высокое качество визуализации, точная цветопередача и цифровое увеличение позволяют врачам распознавать патологии на ранних стадиях, когда лечение особенно эффективно.

Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Обновление диагностической базы повышает доступность современных медицинских технологий для жителей округа. Специалисты уже прошли дополнительное обучение для работы с новой техникой.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.