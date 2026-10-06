Видновская больница получила аппарат для помощи пациентам с болезнями почек

В Видновскую клиническую больницу Ленинского городского округа поступил аппарат гемодиализа SWS-5000. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Его отличие — в большем числе программ и доступности расходных материалов. Когда отказывают почки или печень, дорога каждая минута. Раньше тяжелого пациента приходилось маршрутизировать в другое медучреждение — а это огромный риск. Теперь помощь оказывают прямо в отделении анестезиологии и реанимации», — рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации больницы Анжелина Монгуш.

Система заменяет функцию почек: очищает кровь от токсинов и лишней жидкости. Аппарат работает в 14 режимах и применяется при острых повреждениях почек, тяжелых отравлениях, сепсисе, травмах, шоке, инфекциях и аутоиммунных состояниях. Он действует у кровати пациента, автоматически контролирует давление, предотвращает свертывание крови в трубках и подогревает растворы до температуры тела. С момента поступления на нем провели около 50 процедур.

По оценке пресс-службы, оборудование повышает уровень экстренной помощи жителям округа. В 2026 году больница получила более 168 единиц новой техники, включая наркозно-дыхательные аппараты и УЗИ-системы экспертного класса.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.