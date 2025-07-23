Видео, зеркала и консультации: как правильно тренироваться дома

Дома важно понимать, какие мышцы работают, использовать зеркала и снимать упражнения на видео для контроля ошибок, сообщил РИАМО врач физической и реабилитационной медицины Московского городского центра реабилитации департамента труда и социальной защиты населения Владимир Рябов.

«Стоит начать с минимальных знаний анатомии, чтобы понимать, какие мышцы работают в каждом упражнении и как они должны правильно функционировать. Прежде чем брать в руки, например, штангу, освойте технику базовых движений: приседаний, жимов, тяг», — сказал Рябов.

Он добавил, что желательно такие вводные получить от профессионального фитнес-инструктора. Опытный специалист увидит и укажет на ошибки в выполнении упражнений.

«Какими бы вы ни были мотивированными и теоретически подготовленными, можете упустить какие-то нюансы выполнения упражнений. Даже одна консультация с профессиональным тренером или врачом ЛФК поможет избежать многих ошибок», — подчеркнул специалист.

Рябов посоветовал не стесняться и снимать свои занятия на видео.

«Запись тренировок поможет заметить и исправить ошибки. Также полезно использовать зеркала дома или в зале для самоконтроля. Также не игнорируйте важные части тренировки: разминка разогреет мышцы и поможет адаптировать организм к основной нагрузке, а на завершающем этапе необходимо восстановить пульс и дыхание, расслабить тело — тут поможет заминка», — заключил специалист.