Ветврач рассказал о сдаче донорской крови животных

Донорская кровь животных — важный элемент в ветеринарии, она используется в неотложных случаях и при плановых операциях, но далеко не каждый питомец может стать жертвователем, сообщил в беседе с корреспондентом РИАМО главный врач столичной ветеринарной клиники и специалист высшей категории Михаил Шеляков.

«Правильно это называется трансфузия (процесс переливания крови — ред.), это востребованная процедура, но не частая. Она встречается как в жизни человека, так и животного. Зачастую это экстренная процедура, но и при плановых операциях она используется. Как правило, она (кровь — ред.) заготавливается в лабораториях при клиниках», — объяснил Шеляков.

Специалист добавил, что прежде чем стать донором, животное должно сдать ряд анализов, чтобы подтвердить хорошее состояние своего здоровья, отсутствие инфекционных и прочих заболеваний.

Зачастую клиники сами предоставляют возможность прохождения диспансеризации для потенциального животного-донора крови.

Шеляков отметил, что донорская кровь животных важна в ветеринарии, как и человеческая в традиционной медицине.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что владельцы животных стали активно заниматься донорством и выручают за это большие суммы денег.