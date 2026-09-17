Ветеринары Клина спасли овчарку с опухолью селезенки

Ветеринары Клинской ветеринарной станции удалили селезенку 10-летней немецкой овчарке Рексу с опухолью размером 30 на 30 см. Собака восстанавливается после операции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Клинскую ветеринарную станцию доставили 10-летнюю немецкую овчарку Рекса в тяжелом состоянии. Обследование выявило опухоль селезенки размером 30 на 30 см: она занимала до 95% брюшной полости и давила на внутренние органы.

Заболевание обнаружили на поздней стадии, поэтому животному потребовалась срочная операция. Ветеринары удалили селезенку и направили материал на гистологическое исследование, чтобы уточнить диагноз и характер образования. В первые сутки Рекс находился под постоянным наблюдением, а на следующий день стал активнее, его состояние стабилизировалось. Собака продолжает восстановление.

В госветслужбе Подмосковья отметили, что опухоли селезенки чаще возникают у пожилых собак и могут быть доброкачественными или злокачественными. Владельцам рекомендуют обращать внимание на слабость, снижение аппетита, вялость, бледность слизистых и увеличение живота. Животных до пяти лет следует обследовать не реже раза в год, старше пяти лет — дважды в год.

В Подмосковье работают более 80 государственных ветеринарных клиник. Адреса, график и контакты учреждений доступны на интерактивном портале «Мой АПК». Круглосуточные консультации предоставляет единый контакт-центр в сфере ветеринарии по телефону +7 (495) 668-01-25.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.