Ветеран СВО из Люберец получил знак за донорство в Москве

Памятные знаки вручили донорам, которые за последние два года сдали цельную кровь или совершили 15 либо 20 донаций ее компонентов. В числе отмеченных — член люберецкого отделения ассоциации ветеранов СВО Иван Монец.

«Эти 15 раз я сдавал в Донецке, в Республиканском центре крови. Просто потому, что находился там, на СВО. Когда каждый день видишь, что кровь нужна здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом, начинаешь относиться к донорству как к боевой задаче. Главная награда для меня — когда знаешь, что твоя кровь кому-то реально помогла вернуться к жизни», — отметил Иван.

В 2026 году Иван Монец также получил звание «Почетный донор». Награда подтверждает его многолетний вклад в развитие безвозмездного донорства и помощь в спасении жизней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.