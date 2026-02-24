Весной россияне могут начать массово болеть свиным гриппом

Доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и В выросли в России. Из-за таких штаммов весной в стране может начаться волна заболеваемости, сообщает Роспотребнадзор в канале в MAX .

На восьмой неделе 2026 года заметили 750 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Такая цифра почти идентична той, что была в начале октября 2025-го.

Хоть уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в общем уменьшается, по итогам лабораторного мониторинга растет доля вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и В из-за низких общих показателей. Даже если оба штамма будут медленно распространяться, в дальнейшем могут вызвать еще одну волну заболеваемости весной.

Также на восьмой неделе 2026 года нашли 5,8 тыс. случаев COVID. Россиянам порекомендовали чаще мыть руки, проветривать квартиры и не контактировать с заболевшими.

