Весной губам нужен бальзам с маслом кокоса и ши — дерматолог

Весной губы могут пересыхать из-за перемен погоды и ветра, поэтому лучше использовать бальзамы с увлажняющими компонентами — например, маслом кокоса, ши или натуральным воском, сообщила РИАМО врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

«Весной губы могут обветриваться, трескаться и пересыхать, поэтому стоит выбирать бальзамы с натуральными маслами. Они не только питают кожу, но и защищают от воздействия окружающей среды», — сказала Шухман.

Она добавила, что хороший бальзам для губ должен содержать SPF, так как солнце тоже может повредить нежную кожу.

«Весной погода нестабильная: то солнце, то ветер, то дождь. В такие дни важно защищать кожу, увлажняя ее кремами и сыворотками. Ветер и влажность могут раздражать кожу, поэтому лучше носить шарф или повязку и использовать стойкие средства, которые не смываются быстро», — порекомендовала врач.

Шухман также объяснила, почему весной у многих появляется покраснение кожи.

«Резкие перемены температуры могут расширять сосуды, особенно у людей с чувствительной кожей. Также возможна аллергия на пыльцу и цветение. Кроме того, стрессы и гормональные изменения могут влиять на тон кожи, делая ее краснее», — сказала специалист.

Она посоветовала, если краснота долго не проходит или сопровождается раздражением, обратиться к дерматологу, чтобы исключить аллергию или кожные заболевания.