Около 230 «земских» медиков планируют привлечь в Подмосковье в 2025 году

В Московской области врачи и средний медперсонал, которые устраиваются на работу в сельскую местность, могут стать участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и получить денежную выплату в размере до 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Особое значение имеет развитие медицины на селе, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь. В этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» мы планируем привлечь в Подмосковье 203 врача и 23 фельдшера», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Принять участие в программе могут врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи обшей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и представители других специальностей. Подать заявку на участие можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации. Более подробно узнать о программе, а также других мерах соцподдержки для медицинских специалистов можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.