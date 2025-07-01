Более 4,8 тыс рейдов провели на железной дороге Подмосковья с начала года

На железнодорожных станциях Московской области с начала года провели более 4,8 тыс. профилактических рейдов и дежурств в рамках комплекса мер по снижению смертности. В ходе мероприятий сотрудники администраций, волонтеры, представители народной дружины, транспортной полиции и административно-пассажирской инспекции выявляют нарушения правил поведения на железной дороге, проводят разъяснительные беседы и раздают информационные материалы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Московской области продолжают проводить комплекс мероприятий по снижению числа смертельных случаев на железной дороге. Один из самых эффективных методов остается проведение профилактических рейдов на станциях, благодаря которым удается предотвращать нарушения правил безопасности. В регионе есть станции, где число случаев травмирования пассажиров остается высоким — там рейды и дежурства проводятся ежедневно», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Всего с начала года зафиксировано 100 смертельных случаев на железной дороге Подмосковья, из них более 50 случаев произошли при нарушении правил безопасности на железнодорожных станциях и пешеходных переходах.

Также для снижения числа смертельных случаев в Московской области ремонтируют и строят пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, устанавливают камеры, фиксирующие нарушения правил перехода, и проводят открытые уроки в школах.

Минтранс Подмосковья призывает не выходить за ограничительную линию, переходить пути по санкционированным переходам на разрешенный сигнал, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.