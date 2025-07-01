За неделю в Подмосковье эвакуировали около 4 тыс машин за нарушение парковки

На прошлой неделе с улиц Московской области было перемещено 4 058 транспортных средства, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 89 автомобилей больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья наибольшее количество транспортных средств на минувшей неделе эвакуировали в следующих округах: Красногорске (428 ТС), Ленинском (413 ТС), Мытищах (312 ТС), Люберцах (303 ТС), Химках (286 ТС) — здесь чаще всего нарушали правила. Среди марок автомобилей: KIA (362 ТС), Hyundai (300 ТС), ВАЗ (297 ТС), Geely (251 ТС) и Volkswagen (215 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать правила парковки. Оставляя машины на переходах, остановках или на проезде, вы препятствуете проезду общественного транспорта и экстренных служб.

Транспортное средство могут эвакуировать за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), а также на автобусной остановке. Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.