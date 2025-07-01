Мебельное производство в Подмосковье выросло более чем на 50%

В январе–мае 2025 года производство мебели в Московской области выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За первые пять месяцев 2025 года наиболее высокие темпы роста в подмосковной промышленности были зафиксированы в сфере производства мебели, где рост составил 51,2%. Также рост на 26% в отчетном периоде был зафиксирован в сфере производства электрического оборудования, а производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, увеличилось на 20,4%», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также в лидерах роста в Подмосковье производство прочих готовых изделий, которое увеличилось на 18,2%. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 117,6%, а химпром — на 10,6%.

Общий рост промышленного производства в Московской области составил в январе–мае этого года 6,8%. Обрабатывающее производство в регионе в отчетном периоде выросло на 7,4%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.