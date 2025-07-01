В Люберцах стартовал конкурс «Лучший гол сезона-2025»

Конкурс на лучший гол футбольного сезона-2025 стартовал в городском округе Люберцы. Он продлится до середины сентября текущего года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Федерация футбола Люберец запускает конкурс на лучший гол, забитый в рамках Первенства муниципалитета по футболу среди мужских команд текущего сезона. На видео должен быть полностью зафиксирован момент гола: разыгранная комбинация, удар со штрафного или выход один на один. По итогам будут отобраны пять претендентов, где лучшего определит народное голосование», — рассказал президент федерации футбола городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Он добавил, что прислать видео можно в личные сообщения группы федерации футбола в ВК до конца сентября.

«Победитель получит ценный приз и денежную премию от федерации футбола городского округа Люберцы и наших партнеров. Приходите на футбол, снимайте матчи и, может быть, игрок именно вашей команды станет победителем!» — сказал Стрекаловский.

Он также заметил, что лучший гол каждого сезона будет официально носить имя футболиста-победителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.