Весна бьет по зубам: стоматолог рассказал о сезонной опасности

Переход от холодов к теплу может активировать скрытые воспаления и хронические инфекции в полости рта, сообщил РИАМО главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«В осенне-весенний период всегда обостряются хронические очаги инфекции. Это происходит при любой резкой смене погоды: когда холода сменяются теплом или наоборот», — рассказал Матюхин.

Он добавил, что в полости рта, — это касается всех хронических болезней, — они дают о себе знать именно в межсезонье.

«Поэтому весной стоит быть особенно внимательным к любым непривычным ощущениям и не затягивать с визитом к врачу, если что-то начало беспокоить», — предупредил врач.

Каждый год 6 марта отмечается Международный день зубного врача. Дата связана с изобретением бормашины. Главный инструмент врача создал стоматолог из Вашингтона Джон Гринвуд в 1790 году. В этот день дантисты по всему миру рассказывают о важности гигиены полости рта.

