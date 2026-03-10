Весенняя апатия и усталость: когда стоит обратиться к врачу

Списывать тотальный упадок сил на безобидный весенний авитаминоз — частая и опасная ошибка. Сезонная усталость проходит после полноценного сна и отдыха в выходные. Если вы просыпаетесь уже разбитым, а чашка кофе дает энергию лишь на полчаса, проблема лежит на клеточном или гормональном уровне. Об этом РИАМО сообщил врач Евгений Миронов.

«При железодефиците ткани банально задыхаются без кислорода. Отличительный маркер здесь — одышка и тахикардия при минимальной нагрузке, например, при подъеме на один пролет лестницы. Часто извращается обоняние: начинает нравиться запах сырой земли, свежей краски, бензина или выхлопных газов, хочется грызть лед. Кожа становится бледной, а волосы истончаются и сильно выпадают», — сказал врач.

Дефицит витамина В12 бьет преимущественно по нервной системе. Его специфический симптом — парестезия, то есть чувство покалывания, онемения или ползания мурашек в кончиках пальцев рук и ног. Язык часто становится ярко-малиновым, гладким и болезненным. Возникает ощущение постоянного «тумана в голове», появляются провалы в памяти, теряется концентрация, может возникнуть шаткость походки.

«Снижение функции щитовидной железы, гипотиреоз, критически замедляет весь метаболизм. Человек постоянно мерзнет даже в теплом помещении, беспричинно набирает вес при полном отсутствии аппетита. По утрам лицо и веки сильно отекают, кожа становится аномально сухой до микротрещин, пульс падает, появляются хронические запоры и глухая апатия», — объяснил Миронов.

По словам врача, ни одно из этих состояний нельзя вылечить прогулками или случайными витаминными комплексами.

«Организм подает четкие физические сигналы бедствия. Вместо того чтобы глушить их литрами энергетиков, нужно сдать кровь на ферритин, уровень В12 и гормон ТТГ. Только эти лабораторные показатели покажут истинную причину вашей слабости», — заключил эксперт.

