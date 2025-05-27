Вертолеты санавиации совершили 335 вылетов в Подмосковье с начала года

Санитарная авиация Подмосковья необходима для оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных и других происшествиях. Кроме того, она применяется для межбольничной транспортировки пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Санитарная авиация позволяет оказывать медицинскую помощь и доставлять пациента в больницу в максимально короткие сроки. На данный момент в регионе для таких вылетов задействовано 3 вертолета. С начала года было совершено 335 вылетов, что на 65 больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В прошлом году на дежурство заступил третий вертолет санавиации, задействованный в транспортировке маленьких пациентов в детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф. Кроме того, посадочные площадки оборудованы системой «Ночной старт», позволяющей вертолетам вылетать даже в темное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.