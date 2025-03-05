Вертолеты санавиации Подмосковья выполнили 84 вылета с января

В Московской области для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также межбольничной транспортировки пациентов применяется санитарная авиация, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Санитарная авиация позволяет максимально быстро и в короткие сроки доставить пациента в медицинское учреждение для оказания экстренной медицинской помощи. Всего с начала этого года было совершено 84 вылета, что на 18 больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В прошлом году на дежурство заступил третий вертолет санавиации, задействованный в транспортировке маленьких пациентов в детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф. Кроме того, посадочные площадки оборудованы системой «Ночной старт», позволяющей вертолетам вылетать даже в темное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.