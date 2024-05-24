Врач-терапевт Лев Авербах допустил, что новый всплеск заболеваемости штаммом коронавируса FLiRT может случиться уже к лету. Тем не менее, как таковая пандемия COVID-19 уже вряд ли повторится, цитирует «ФедералПресс» специалиста.

По словам Авербаха, сейчас вирус мутирует, и пока сложно заявлять, как именно он проявит себя в будущем и что ждет заболевших. Несмотря на это, есть вероятность, что FLiRT не будет протекать у пациентов в тяжелой форме, заявил врач.

«Примечательно, что новый штамм не зависит от сезонных колебаний температур, в связи с чем его летний всплеск может оказаться менее выраженным по сравнению с предыдущими», — утверждает Авербах.

Эксперт добавил, что FLiRT не связан с холодной погодой, в связи с чем очередной его всплеск может произойти уже летом.