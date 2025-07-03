Армения хочет стать членом Шанхайской организации сотрудничества
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В министерстве иностранных дел Армении заявили, что страна хочет вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). В дипломатическом ведомстве отметили, что Ереван разделяет все основополагающие принципы ШОС, пишет ТАСС.
По данным МИД Армении, страна хотела бы получить полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества. Республика поддерживает ключевые принципы этой международной организации.
Власти Армении подчеркнули, что разделяют важнейшие ценности ШОС — уважение территориальной целостности государств, отказ от применения силы в международных отношениях и признание нерушимости границ.
Именно эти факторы стали основанием для стремления республики стать полноценным участником организации.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация государств Азиатского региона по вопросам экономического сотрудничества и безопасности, противодействия экстремизму и терроризму. В нее входят в том числе Россия, Китай и Казахстан.