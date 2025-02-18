Вегетарианство и диабет: как совместить несовместимое без вреда для организма

Белковые продукты практически не влияют на уровень сахара, а значит диабетикам их употреблять безопасно. Это касается рыбы, мяса, яиц и творога. Но у вегетарианцев, особенно строгих, могут возникнуть трудности с получением достаточного количества белка, если они исключают животные продукты, рассказала РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Основные источники растительного белка, такие как бобовые, также содержат сложные углеводы, которые оказывают влияние на уровень сахара. Поэтому бобовые нужно употреблять осторожно и следить за гликемическим индексом, особенно пациентам с диабетом 1-го типа.

«Дефицит белка и некоторых незаменимых аминокислот может стать проблемой, особенно для подростков и молодых людей, нуждающихся в полноценном питании. В таких случаях эндокринологи рекомендуют включать хотя бы минимальное количество животного белка», — отметила врач.

Сбалансированное питание при диабете требует внимания к ключевым микроэлементам. Кальций — один из важнейших элементов, поэтому рекомендуется ежедневное потребление трех порций молочных продуктов.

«В вегетарианском рационе кальций можно получить из растительных источников, например, из зелени, миндаля и обогащенного растительного молока. Также важен уровень железа, которое в большом количестве содержится в мясе. В растительных источниках (например, шпинате и гречке) также есть железо, но его усвояемость ниже, чем из животной пищи, что следует учитывать», — объяснила Тананакина.

Поддержание баланса между белками, жирами и углеводами в соотношении 1:1:4 помогает избежать скачков сахара и получать необходимые питательные вещества даже при вегетарианском подходе. Однако консультации с врачом и регулярные анализы важны для корректировки рациона, чтобы избежать дефицита жизненно важных элементов и поддерживать оптимальный уровень сахара в крови, заключила эндокринолог.