Ведущий специалист по хирургии позвоночника приступил к работе в Наро-Фоминске

В отделении травматологии и ортопедии Наро-Фоминской больницы подразделение Селятино начал прием пациентов врач Алексей Коркунов, специализирующийся на хирургии позвоночника, доцент кафедры травматологии и ортопедии первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Он окончил Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова по специальности «Лечебное дело» в 2004 году, прошел клиническую интернатуру и ординатуру по специальности «Травматология и ортопедия» на базе того же университета, а также защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Хирургическое лечение дегенеративно-дистрофизических заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника у лиц пожилого и статического возраста».

«Появление в нашем коллективе такого специалиста — это большое событие. Его приход позволит нам значительно повысить уровень оказываемых медицинских услуг в области травматологии и ортопедии. Мы сможем проводить операции на позвоночнике любой сложности», — отметил заведующий отделением Тавриз Аббасов.

Прием пациентов осуществляется в поликлинике р. п. Селятино каждый четверг в 203 кабинете с 15:30 до 17:00 без записи. Пациентам необходимо иметь при себе диск МРТ. Также доктор принимает в отделении травматологии на 2 этаже хирургического корпуса в р. п. Селятино без предварительной записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.