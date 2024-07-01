Ведущие онкологи Подмосковья выступили на научно-практической конференции

сегодня в 20:05

В Москве прошла научно-практическая конференция. В ней приняли участие специалисты Московского областного онкологического диспансера. На мероприятии обсудили силу новых технологий и прогрессивной практики в борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«С коллегами мы обсудили результаты исследований эффективности и переносимости препаратов в терапии раннего рака молочной железы, эффективность иммунотерапии после одновременной химиолучевой терапии, а также разобрали клинические случаи и современные подходы к лечению онкологических заболеваний», — рассказала заведующая отделения противоопухолевой лекарственной терапии № 9 (химиотерапевтического) Анна Василевская.

Всего в мероприятии приняли участие 30 онкологов Московской области на котором специалисты смогли обменяться опытом и определить новые задачи и общие ориентиры в лечении онкопациентов.

Московский областной онкологический диспансер- это ведущее специализированное лечебное учреждение Московской области, оказывающее современную специализированную, в том числе высокотехнологичную, хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь пациентам со злокачественными новообразованиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.

Он также отметил, что большую работу ведут главные врачи и местные власти.