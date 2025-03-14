Важные вопросы поддержки молодых специалистов обсудили на заседании в МОНИКИ

Прошло заседание молодежного совета первичной профсоюзной организации МОНИКИ им. Владимирского под руководством председателя Жанны Кудаяровой. Участие во встрече принял главный врач МОНИКИ Евгений Тюхменев, заместитель директора по организационно-аналитической работе Наталья Литвинова и председатель первичной профсоюзной организации Виталий Макурин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Основной темой заседания стали вызовы, с которыми сталкиваются молодые сотрудники института. Мы обсудили существующие проблемы, варианты их решения и рассмотрели возможность внедрения системы наставничества для вновь принятых специалистов. Важно укрепить кадровый потенциал нашего института и профсоюзную организацию», — сообщила об итогах заседаниях лидер молодежного совета Жанна Кудаярова.

Администрация МОНИКИ отметила идеи молодежи, подчеркнув важность совместной деятельности.

«Нам необходимо объединить молодых сотрудников общими целями, чтобы достичь более качественных результатов в работе института и сформировать единые ценности. Каждый сотрудник — это важная часть нашей команды, и мы стремимся создать условия для их профессионального и личностного роста», — подчеркнул главный врач МОНИКИ Евгений Тюхменев.

Заседание молодежного совета стало важным шагом в укреплении диалога между руководством института, молодыми специалистами и профсоюзом работников здравоохранения РФ. Подобные инициативы способствуют не только улучшению условий труда, но и формированию сплоченного коллектива, готового к реализации амбициозных задач в сфере здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.