Важные вопросы поддержки молодых специалистов обсудили на заседании в МОНИКИ
Фото - © МОНИКИ им. Владимирского
Прошло заседание молодежного совета первичной профсоюзной организации МОНИКИ им. Владимирского под руководством председателя Жанны Кудаяровой. Участие во встрече принял главный врач МОНИКИ Евгений Тюхменев, заместитель директора по организационно-аналитической работе Наталья Литвинова и председатель первичной профсоюзной организации Виталий Макурин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Основной темой заседания стали вызовы, с которыми сталкиваются молодые сотрудники института. Мы обсудили существующие проблемы, варианты их решения и рассмотрели возможность внедрения системы наставничества для вновь принятых специалистов. Важно укрепить кадровый потенциал нашего института и профсоюзную организацию», — сообщила об итогах заседаниях лидер молодежного совета Жанна Кудаярова.
Администрация МОНИКИ отметила идеи молодежи, подчеркнув важность совместной деятельности.
«Нам необходимо объединить молодых сотрудников общими целями, чтобы достичь более качественных результатов в работе института и сформировать единые ценности. Каждый сотрудник — это важная часть нашей команды, и мы стремимся создать условия для их профессионального и личностного роста», — подчеркнул главный врач МОНИКИ Евгений Тюхменев.
Заседание молодежного совета стало важным шагом в укреплении диалога между руководством института, молодыми специалистами и профсоюзом работников здравоохранения РФ. Подобные инициативы способствуют не только улучшению условий труда, но и формированию сплоченного коллектива, готового к реализации амбициозных задач в сфере здравоохранения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.
«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.